Апеляційний суд без альтернативи застави залишив під арештом Чауса, який ховається в Молдові

Апеляційний суд Києва залишив тримання під вартою як запобіжний захід стосовно судді Дніпровського райсуду столиці Миколи Чауса, який переховується від українського правосуддя у Молдові, але скасував право на внесення застави.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба Апеляційного суду Києва.

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Вчора, 23 березня, суд розглянув апеляційну скаргу, подану в інтересах підозрюваного Чауса, на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду Києва від 18 січня 2017 року, який застосував стосовно Чауса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з призначенням застави у розмірі понад 3,7 млн грн.

"За результатами апеляційного розгляду колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва постановила... ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва від 18 січня 2017 року – скасувати; постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого детектива Національного антикорупційного бюро України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Чауса М.О. – задовольнити частково; обрати підозрюваному Чаусу М.О. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса під час одержання хабара у сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 12 вересня Чауса було оголошено у національний розшук. З 11 листопада Чаус перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 р. стало відомо, що Чауса за запитом ГПУ затримали у Молдові. Адвокати Чауса звернулись до президента Молдови Ігора Додона з проханням надати їхньому підзахисному політичний притулок.

У Генпрокуратурі України повідомили, що вирішення питання щодо екстрадиції судді до України залежатиме від рішення президента Молдови про згоду чи відмову надати йому статус політичного біженця.