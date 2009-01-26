Тимошенко вже висунула банкам умову отримання кредитів від НБУ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що банки отримуватимуть рефінансування НБУ за умови пролонгації кредитів для агропромислового комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на нараді з питань підготовки весняно-посівної кампанії в умовах кризи.

“Не існувало осмисленого рефінансування банківської системи, тих банків, які пролонгуватимуть кредити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр уточнила, що зараз агропромисловий комплекс обслуговують 92 комерційні банки. За її словами, для агропромислових підприємств банки пролонгували до жовтня 2009 року кредити на загальну суму 1 млрд. грн., тим часом як 3,2 млрд. грн. кредитів ще не продовжено.

«Необхідно передбачити обов`язкову умову – для того, щоб отримати рефінансування, банк має пролонгувати кредити для аграрного комплексу, включаючи збереження застав і відсотків на тому рівні, які дають право на життя аграрному бізнесу, а не знищують його в зародку», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.