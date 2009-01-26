У Ющенка проігнорують сьогоднішнє рішення ВР

У Секретаріаті Президента України заявляють, що, попри сьогоднішнє рішення Верховної Ради, Володимир СТЕЛЬМАХ залишається законним головою Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК журналістам у понеділок.

За його словами, також, попри згадане рішення, у рамках закону на своїй посаді залишається і перший заступник голови Нацбанку Анатолій ШАПОВАЛОВ, який виконує обов`язки голови НБУ.

При цьому О.ШЛАПАК наголосив, що сьогоднішнє рішення парламенту створить серйозну паніку на готівковому та безготівковому валютному ринку.

Він вважає антиконституційним рішення Верховної Ради про звільнення керівництва Нацбанку. За його словами, таким чином робиться все для того, щоб відвернути увагу громадськості від невдалих «газових переговорів». Крім того, такими діями уряд хоче отримати доступ до можливості неконтрольованої емісії гривні для покриття дефіциту та недонадходжень до держбюджету 2009 року.

Як заявив сьогодні журналістам сам А.ШАПОВАЛОВ, він продовжує виконувати обов`язки голови Нацбанку України. За його словами, В.СТЕЛЬМАХ пішов у відпустку на 30 днів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення Володимира СТЕЛЬМАХА головою Національного банку України. Водночас ВР не підтримала постанову «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Верховної Ради України від 16 грудня 2004 року №2243-IV «Про звільнення С.ТІГІПКА з посади голови Національного банку України».