Міліція Криму заперечує підготовку до "збройної спецоперації", але...

Кримська міліція готова забезпечити громадський порядок під час виконання співробітниками Державної виконавчої служби рішень судів про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок у районі вулиці Балаклавська в Сімферополі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив телефоном начальник Відділу зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Криму Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ.

Коментуючи інформацію Меджлісу про нібито підготовлювану «збройну спецоперацію зі знесення споруд кримських татар», О.ДОМБРОВСЬКИЙ підкреслив, що «це ніяка не збройна і не спецоперація». «Це виконання рішення судів. Рішення судів, безумовно, повинні виконуватися», - зазначив начальник Відділу зв`язків із громадськістю міліції Криму.

Він нагадав, що співробітники міліції залучаються при цьому для охорони громадського порядку. «Міліція за заявкою Державної виконавчої служби повинна виділяти необхідну кількість особового складу і техніки для цього (виконання рішень судів). Ми повинні забезпечити захист фахівців Державної виконавчої служби, які виконують рішення, технічного персоналу, який виконує рішення, і, природно, громадян, які знаходяться поряд і можуть потрапити під протиправні дії», - сказав начальник прес-служби міліції Криму.

“Ці організації, які знаходяться на цій ділянці (по вул. Балаклавській), мають законне право (на землю), це доведено і рішеннями судів, і тими документами, які у них (фірм) є на руках, і рішеннями Сімферопольського виконкому, який виділив ці ділянки, причому під житлове будівництво”, - зазначив О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

Він не зміг уточнити, коли саме буде здійснюватися звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок. «Я не знаю коли (саме), але найближчим часом вони (представники виконавчої служби), напевно, подадуть відповідну заявку, яку ми зобов`язані виконати», - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ, додавши, що є також накази Міністерства юстиції і Міністерства внутрішніх справ України.

При цьому О.ДОМБРОВСЬКИЙ зазначив: існуючий досвід щодо звільнення самозахоплень показує, що «цілком можливо, буде вчинено опір, можуть бути різні провокації, можуть бути різні протистояння». Саме з цієї причини є і такі сценарії, коли правоохоронцям доведеться застосовувати передбачені законом у разі загрози для життя співробітника міліції спецзасоби, додав він.

Як повідомляв УНІАН, Меджліс заявляє про підготовлювану «спеціальну збройну операцію» зі знесення селища кримських татар, спорудженого в межі міста Сімферополя по вул. Балаклавській.