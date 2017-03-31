Я точно не збираюсь покидати посаду: Луценко прокоментував позов Шокіна про повернення в крісло генпрокурора

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що його не бентежить спроба екс-очільника відомства Віктора Шокіна через суд відновитися на посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми живемо у вільній демократичній країні, і кожна людина, яка знаходиться на пенсії і має багато часу, може звернутися до суду», - зазначив Луценко.

При цьому він зауважив, що у нього є ще багато планів щодо завершення розпочатих справ і доведення їх до логічного завершення.

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«Я точно не збираюсь покидати цю посаду, але, безумовно, не буду триматися за неї... Я точно не збираюсь вступати в якісь схеми щодо цієї посади. Я хочу працювати і давати результат. Всі розмови про якісь політичні перестановки, узгоджені «на горі», це повна дурня. Уявити себе кимось на будь-якій іншій політичній посаді без завершення справ тут я не можу», - запевнив Луценко.

Як повідомляв УНІАН раніше, екс-очільник ГПУ Віктор Шокін намагається повернути собі посаду, подавши відповідний позов до Вищого адмінсуду про поновлення на посаді.

Суд взяв до провадження позов Шокіна до Верховної Ради і президента Петра Порошенка з приводу поновлення його на посаді генерального прокурора. Засідання призначено на 15.30 10 квітня.

Шокін вимагає скасувати постанову парламенту про дозвіл на його звільнення з посади генпрокурора та відповідний указ президента: “Визнати незаконною та скасувати постанову Верховної Ради від 29 березня 2016 року про надання згоди на звільнення президентом України Шокіна з посади генпрокурора. Також визнати незаконним та скасувати указ президента від 3 квітня 2016 року про звільнення Шокіна, а також указ президента від 23 червня 2016 року №269/2016. А також поновити Шокіна на посаді”.