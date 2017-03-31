Луценко сподівається, що до кінця року суди винесуть вироки за держзраду екс-депутатам Криму

Генеральний прокурор України Юрій Луценко сподівається, що до кінця року суди винесуть заочні вироки колишнім депутатам Верховної Ради Криму за обвинуваченням у державній зраді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив сьогодні журналістам під час відкриття в Києві нового офісу прокуратури Автономної Республіки Крим.

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“На сьогодні ми маємо 31 обвинувальний акт щодо депутатів, які голосували за відокремлення Криму, ще по десяти найближчим часом суди нададуть дозвіл на досудове розслідування. Сподіваюсь, що цього року суд прийме остаточне рішення щодо вироку всім цим зрадникам”, - сказав Луценко.

Він також зазначив, що крім справ, пов'язаних із держзрадою кримських депутатів, у провадженні прокуратури знаходяться справи щодо державної зради прокурорами, суддями, працівниками міліції, військовослужбовцями, які перейшли на сторону окупаційної влади в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня в прокуратурі АРК заявили, що, зокрема, повідомлено про підозру в державній зраді 78 колишнім депутатам Верховної Ради АР Крим та 58 депутатам Севастопольської міської ради.

До суду передано обвинувальні акти стосовно 16 осіб, а також у 17 кримінальних провадженнях отримано дозвіл суду на проведення спеціального досудового розслідування.