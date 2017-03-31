Пономарьов для надання свідчень у справі Вороненкова запропонував російським слідчим приїхати до Києва

Екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що готовий дати свідчення Слідчому комітету у справі про вбивство в Києві Дениса Вороненкова.

При цьому він не має наміру залишати територію України, пише РИА "Новости".

"Я готовий дати свідчення – все, що може допомогти встановленню істини. Але офіційно мені ніяких повідомлень приходити не може – я в міжнародному розшуку", - зазначив політик.

За його словами, допит можна провести через запит Слідчого комітету Генпрокуратури України.

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"Тоді або слідчі з Росії приїжджають сюди, і проводять слідчі дії, або передають питання та їх задають українські слідчі", - додав екс-депутат.

Пономарьов також повторив припущення, що до вбивства Вороненкова може бути причетний колишній віце-президент "Роснефти" Олег Феоктістов, який раніше обіймав високий пост в ФСБ.

"У мене з самого початку була версія, впевненість у якій становить понад 90%. Це версія вбивства, організованого генералом Феоктістовим з використанням оперативних можливостей російських спецслужб", - заявив він.

Нагадаємо, 23 березня в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець і кілер отримали поранення. Незабаром вбивця Вороненкова помер на операційному столі. Імовірний спільник вбивці екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Ярослав Левенець вже оголошений в розшук.