Аваков задекларував фірми на Кіпрі, картини й заощадження в банках

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у електронній декларації про своє майно і доходи за 2016 рік задекларував колекції картин, книг, монет, марок зброї, вина і дві кіпрські компанії, передає ТСН.

Згідно з декларацією, Аваков разом з дружиною володіє двома квартирами в Харкові площею 657,9 кв. м і 70,90 кв. м, і одноосібно володіє квартирою в Чугуєві площею 55,4 кв. м, а також земельною ділянкою в селі Коробочкине Харківської області площею 1,2 тис. кв. м. Дружина міністра також має земельну ділянку в селі Коробочкине площею 1,2 тис. кв. м. Згідно з декларацією, міністр орендує номер в готелі площею 77,6 кв. м.

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Також Аваков задекларував картину Сергія Васильківського "Вечір на Дінці", 11 картин художника Вачагана Наразяна, картину Н.І.Клягіна "Сумна пора", спільно з дружиною він володіє картиною художника Ю.М.Шкодовського "Ельф-Лудильщик", картиною з бісеру XVIІІ століття, літографією Пабло Пікассо, гравюрою німецького художника Карла Плюкебаума "Та, що сидить на кріпосній стіні", колекцією картин з батику, іконою "Микола Чудотворець" XVI-XVIІ століть, іконою О.Поступнова "Мадонна", картиною художника Попова "Портрет жінки", іконою Казанської Божої матері орієнтовно XVIІІ століття, колекцією картин В.І.Ковтуна, картиною Соллер Мун "Будинок в передгір'ї".

У спільній власності задекларовані й інші предмети мистецтва, серед яких інші ікони, картини, художні набори шахів, картини з бісеру, колекція гравюр, малюнки В.Єрмілова, колекції поштових марок; колекція монет XVI-XXI століть у кількості 2 652 тис. шт., колекція золотих монет із 24 предметів.

У нього також є колекція книг XVIII-XXI століть у кількості близько 8 тис. екземплярів, колекція холодної зброї XIX-XX століть у кількості 7 одиниць, колекція вінілових платівок, аудіо-відео записів на інших носіях в кількості 5 тис. штук. Міністр володіє колекцією вин виробництва Франції, Італії, Німеччини, Австрії, України, Іспанії, США, Чилі в кількості 760 пляшок, а також винами Chateau Mouton-Rothschild 1945, 1955, 1982,1986 років і двома пляшками Chаteau Pеtrus 2000 року.

Міністр задекларував меблі, годинники (Rolex Daytona, Jaeger LeCoultre, Vacheron Constantin), сумки (Chanel, Louis Vuitton), 4 шуби, інші коштовності та ювелірні вироби, а також колекцію етикеток вина марки Mouton - Rothschild.

Також Аваков має 12 акцій ФК "Металіст" вартістю 3 грн, володіє 100% капіталу в італійській компанії Avitalia s.r.l. вартістю 8 млн 832 тис. грн, 99,99% капіталу в ТОВ "Трастова компанія Авакова" (в стадії ліквідації) вартістю 205 тис. 478 грн (0,01% цієї компанії – у сина Авакова Олександра). Міністр є кінцевим бенефіціарним власником двох кіпрських компаній Ulisse Management Limited і Fontana Management Limited.

Аваков зазначив у е-декларації, що володіє авторськими правами на "сценарій у вигляді рюкзаків, з газетними вирізками" вартістю 2 млрд рублів, або 1 грн.

Міністр у 2016 році задекларував дохід у вигляді зарплати у розмірі 466 тис. 121 грн і дохід від погашення вартості казначейських військових зобов'язань у сумі 20 тис. грн та погашення купонів за ним – 2,8 тис. грн. Дружина Інна Авакова в 2016 році отримала 289 тис. 032 грн зарплати і 13 тис. 156 грн від відчуження цінних паперів і корпоративних прав. Аваков має на рахунку в Укрексімбанку 626 тис. 348 грн, Ощадбанку - 175 тисяч 804 долари, 338 тисяч 598 гривень, а також 200 тис. грн у вигляді активів у дорогоцінних металах, 15 тис. грн, ,8 тис., EUR65 і 870 тис. британських фунтів, 3 015 тис. канадських доларів, 96 тис. японських ієн готівкових коштів. У дружини міністра на рахунках в Ощадбанку EUR3 тис. 447, 1 млн 043 тис. 500 грн, 0 тис., в Укрсоцбанку - 49 тис. 025 грн, 980 тис. грн, крім того, тис., 40 тис. грн і EUR21 тис. готівкою.

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У графі фінансових зобов'язань дружина міністра зазначила зобов'язання за попереднім договором купівлі-продажу частки в ТОВ "Астра-Фінанс", яке виникне в разі реалізації опціону на купівлю такої частки на суму 5 млн 051 тис. 600 грн, залишок дебіторської заборгованості від продажу корпоративних прав за кордоном в сумі EUR1,45 млн.

Сам Аваков у цій графі вказав дивіденди за рішенням загальних зборів Avitalia s.r.l. від 14 жовтня 2016 року, які не пройшли за рахунками нарахування і не були виплачені в 2016 році в сумі 148 тис. 423 грн. У 2016 році право власності на акції ПАТ "Інвестор" загальною номінальною вартістю 210,32 грн за договором дарування перейшло від Інни Авакової до сина – Олександра Авакова.