Міністр соцполітики пропонує провести перепис населення в грудні 2018 року

Міністр соціальної політики Андрій Рева пропонує уряду перенести всеукраїнський перепис населення на грудень 2018 року з 2020 року, як це передбачено постановою уряду на поточний момент.

Читайте такожДержчиновники намагаються заробити на придбанні житла для інвалідів та родин загиблих учасників АТО - Мінсоцполітики

Про це Рева заявив під час засідання уряду в понеділок.

«Постановою Кабінету міністрів передбачається, що такий перепис буде проведено у 2020 році, але вчені та фахівці просять, щоб ми прискорили цей процес, щоб ми це зробили не у 2020 році, а в грудні 2018 року», - сказав Рева.

Він зазначив, що, якщо відповідне рішення буде прийнято, то у уряду у 2020 році з'явиться можливість закласти правильні орієнтири при плануванні подальших кроків розвитку країни.