Литвин: друкарський станок вже давно включений

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не заперечує, що питання про звільнення голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА пов’язане із боротьбою за місце “біля друкарського станка”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора у програмі “Шустер live” на телеканалі “Україна”.

В.ЛИТВИН заявив, що “друкарський станок вже давно включений” .

За його словами, він “працює”, а “боротьба тільки йде за те, хто буде біля друкарського станка стояти”.

В той же час спікер наголосив, що питання про звільнення В.СТЕЛЬМАХА пов’язано із неправильною політикою Національного банку щодо рефінансування банківської системи, коли ряд банків “змогли нажитися на різниці валютного курсу”.