Верховна Рада сьогодні планує розглянути питання про призначення членів Рахункової палати (наживо)

Сьогодні Верховна Рада України планує розглянути питання про призначення членів Рахункової палати.

Як передає кореспондент УНІАН, порядком денним роботи парламенту також передбачено розгляд для включення до порядку денного сесії двох законопроектів, що стосуються внесення змін до Регламенту Верховної Ради, одним з яких пропонується ліквідувати перерву в ранкових засіданнях з вівторка по четвер, іншим – встановити співвідношення між парламентськими комітетами та міністерствами.

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Крім того, порядком денним передбачено розглянути законопроект щодо вдосконалення порядку зарахування строку попереднього ув’язнення, який стосується так званого “закону Савченко”.

Водночас першим питанням сьогодні розглядатиметься проект закону щодо впорядкування виплат жертвам політичних репресій.

Також ВР розгляне низку питань стосовно транспортної галузі, енергоефективності і житлово-комунального господарства.

Разом з тим серед законопроектів, які мають включити до порядку денного сесії, є питання щодо внесення змін до Господарського та Цивільного процесуальних кодексів, а також Кодексу адміністративного судочинства.