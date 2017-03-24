ВР не змогла скасувати суперечливі зміни до закону про е-декларування за присутності менш як 200 депутатів

Парламент не підтримав проект постанови “Про скасування результатів голосування Верховною Радою України від 23 березня 2017 року за проект закону “Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про запобігання корупції” (реєстраційний номер 6172-П)”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» постанову проголосували лише 46 народних депутатів (за необхідних 226). В той же час в сесійній залі фактично були присутні менш як 200 депутатів.

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Відповідно до Регламенту ВР, неухвалення даної постанови розблоковує можливість підписання головою Верховної Ради Андрієм Парубієм закону, яким представників громадських об'єднань зобов’язано подавати електронні декларації.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що після ухвалення закону за реєстраційним номером 6172 відбулися грубі порушення процедури розгляду і голосування, встановлені законом про Регламент ВР.

“Підписання вказаного проекту закону суперечить вимогам закону України “Про Регламент Верховної Ради України”, - йдеться в записці.

Зокрема, порушено статтю 116 Регламенту, яка передбачає, що пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий ВР за основу.

Також в записці сказано, що законопроект стосувався лише зміни до статті третьої закону “Про запобігання корупції”, але під час підготовки й ухвалення в другому читанні і в цілому як закону, депутатами внесені зміни і до інших статей документу.

Народний депутат Єгор Соболєв (фракція «Самопоміч») запропонував наступного тижня позачергове засідання ВР з тим, щоб усунути недоліки, які є в даному законі, оскільки це дасть можливість усунути порушення, а також рішення буде ухвалено до 1 квітня, що дасть можливість звільнити від подання декларацій до 1 квітня військовослужбовців, які мобілізовані на службу.

Народний депутат Альона Шкрум (фракція «Батьківщина») зазначила, що в ухваленому законі багато норм, які звільняють від декларування значну частину людей.

«Найсмішніше для мене те, що одна з поправок звільняє від відповідальності за неподання декларацій всіх осіб, які звільнилися протягом цього року до дня набрання чинності цим законом. Вони не хочуть, щоб суспільство побачило електронні декларації всіх тих, хто протягом цього року був на посадах державної служби, місцевого самоврядування. От Яценюк, наприклад, буде звільнений від відповідальності за неподачу такої декларації», - зазначила Шкрум.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172), яким, серед іншого, встановлено зобов'язання для представників громадських об'єднань подавати е-декларації й увільнено від цього деяких категорій військовослужбовців.