Росія порушує Женевську конвенцію, примушуючи кримчан до військової служби – МЗС
Міністерство закордонних справ України вимагає від РФ скасувати призов на військову службу громадян.
Росія порушує положення Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року (Четверта Женевська конвенція), примушуючи кримчан до військової служби.
Про це заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця написав у Twitter.
«Як держава-окупант (Резолюція ГА ООН) Росія порушує 51 ст. 4-ї Женевської конвенції, примушуючи кримчан до служби в армії», - заявив він.
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Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України вимагає від РФ скасувати призов на військову службу громадян, які проживають на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя, а також забезпечити неухильне дотримання російською стороною своїх міжнародних зобов’язань.
РФ окупувала Крим у 2014 році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії та назвали анексію та окупацію Криму незаконною.