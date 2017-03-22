Росія в окупованому Криму продовжує політику культурних чисток і дискримінації – МЗС України

Росія у тимчасово окупованому Криму продовжує реалізувати політику культурних чисток і дискримінації.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, виступаючи в Женеві під час сесії Ради ООН з прав людини. Тези виступу Кислиця опублікував у своєму мікроблозі в Twitter.

«B окупованому Криму Росія продовжує застосовувати політику культурних чисток і дискримінації», - констатував Кислиця.

За його словами, Управління верховного комісара ООН з прав людини задокументувало в Криму факти вибивання зізнань у затриманих осіб через тортури та жорстоке поводження.

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Крім того, Кислиця зауважив, що в Криму є певні групи осіб, які піддаються примусовому психіатричному лікуванню.

За його словами, щоб приховати факти порушення прав людини, російська влада відмовляє в доступі на територію Криму експертів для проведення міжнародного моніторингу.

При цьому заступник міністра підкреслив, що «окупаційна влада РФ має забезпечити доступ міжнародного моніторингу до Криму на виконання резолюцій Генеральної Асамблеї ООН 68/262 та 71/205».

Як повідомляв УНІАН раніше, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, виступаючи в Женеві під час сесії Ради ООН з прав людини, нагадав, що Україна звернулася до Міжнародного суду ООН в Гаазі, щоб застосувати тимчасові заходи проти Росії.

«Росія цинічно говорить про мир і одночасно продовжує постачати зброю і фінансувати терористів в окупованому Донбасі», - наголосив він.