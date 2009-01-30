На міжбанку долар знову пішов вгору

На міжбанку ціни на американську валюту знову пішли вгору.

Як повідомили УНІАН у фінансовій компанії «Інтербізнесконсалтинг»,сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,7350/7,8225 грн., до 12:00 ціни зросли 7,8400/7,8850 грн. До закриття цінові рівні досягли поточного максимуму 7,9100/7,9350 грн.

О 14:20 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею за валютною парою USD/UAH – 7,68 грн., а ціна продажу на аукціоні становила - 7,75 грн.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2155/0,2210 грн., а до 12:00 ціни піднялися 0,2200/0,2230 грн. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2210/0,2235 грн. У Росії курс долар-рубль знову зріс і становив 35,4650 (+0,6200) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2875/1,2877 дол. США, а 15:15 впали 1,2819/1,2821 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9445/10,0875 грн., до 12:00 ціни пішли вгору 10,0530/10,1410 грн. До закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,1255/10,2235 грн.