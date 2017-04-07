Україна просить союзників розглянути зміцнення потенціалу "ЛитПолУкрбриг" - міноборони Литви

Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявляє, що Україна просить союзників розглянути зміцнення потенціалу спільної Литовсько-польсько-української бригади («ЛитПолУкрбриг»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в рамках 10-го Київського безпекового форуму.

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"Сьогодні наш прем'єр-міністр (Саулюс Сквярняліс) зустрічався з президентом Порошенком, і також від президента був запит розглянути подальше залучення українських бойових груп в рамках цієї бригади, щоб був посиленим її потенціал в плані того, щоб вона стала більш функціональною", - зауважив Каробліс.

За його словами, на початковій стадії ідея створення «ЛитПолУкрбриг» полягала у тому, щоб залучати її до миротворчих операцій. При цьому, він припустив, що ця бригада могла би брати участь у миротворчих операціях на Балканах. Таким чином, Каробліс наголосив, що мандат «ЛитПолУкрбриг» передбачає проведення військових навчань, але також мета полягає у можливості проведення участі в спільних операціях в інших країнах для підтримання миру.

Також він прокоментував можливість проведення спільних навчань «ЛитПолУкрбриг» з іншими бойовими групами країн-членів НАТО. "Безсумнівно, це можливо через певного роду ротаційний механізм, тому що цей досвід, якого набуває бригада, також може бути застосований будь-де", - сказав Каробліс.

За його словами, "ми вивчатимемо ймовірні можливості цієї бригади і подивимося на те, що можливо зробити".

"Але також, говорячи про навчання бойових груп, я думаю, що існують інші опції, формати, а також допомога, яку ми забезпечуємо з американцями, канадцями та Великою Британією. Тому це спеціальні навчання і навчальні місії, які також, відповідно до стандартів НАТО, можливо, є більш ефективною опцією, але, насправді, я сказав, що ми вивчимо, що можливо зробити з посиленням мандату литовсько-польсько-української бригади", - зауважив Каробліс.