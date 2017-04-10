Позов України проти Росії: у суді ООН розповіли, коли винесуть рішення

Міжнародний суд ООН в Гаазі винесе рішення у справі за позовом України до Росії 19 квітня. Відповідну заяву опублікувала прес-служба суду.

У заяві йдеться, що г олова суду Ронні Абрахам прочитає рішення на публічному засіданні, яке відбудеться о 15:00 в Палаці миру (офіційній резиденції Міжнародного суду) в Гаазі.

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Як повідомляв УНІАН раніше, заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляла, що рішення по застосовуванню тимчасових заходів у справі «Україна проти РФ» очікується до кінця квітня.

«Для нас буде важливим сам факт ухвалення судом рішення по застосуванню цих тимчасових заходів для захисту українських громадян», - підкреслила вона.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що головна мета позову України проти Росії в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації є захист життя і прав українських громадян.