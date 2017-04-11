Сьогодні не йдеться про жодні кадрові зміни в уряді – Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запевняє, що на сьогодні не йдеться про жодні кадрові зміни в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати кадрових змін в складі Кабінету міністрів.

«Я думаю, на сьогодні не йдеться ні про які кадрові зміни», - зазначив Парубій.

Він висловив переконання, що «нині команда (в уряді) працює злагоджено».

«Якщо буде потреба у кадрових змінах, я гадаю, прем'єр-міністр звернеться до парламенту, і ми це питання обговоримо», - додав голова Верховної Ради.

Він нагадав, що Гройсман очолив уряд у дуже складний період, коли «багато хто характеризував ситуацію в Україні як політичну кризу».

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«Після того, як були здійснені атаки проти прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, справді ситуація в країні була непроста. У той непростий час він (Гройсман - УНІАН) очолив уряд, у той самий день мені довелося очолити Верховну Раду України. І за цей рік, я можу сказати, що ситуація в країні суттєво змінилася. Ми сьогодні вже не говоримо про політичну кризу, вже навіть припинилися розмови про дочасні вибори», - вважає спікер.

Він зазначив, що в цьому значною мірою є заслуга і Гройсмана, який «зумів поєднати одночасно і реформи, які не завжди були популярними».

«Ми пригадуємо підняття цін і на комунальні послуги, але паралельно і вирішення соціальних проблем, таке як підняття мінімальної заробітної плати», - зауважив Парубій.

Так, наголосив Парубій, баланс поєднання реформ і допомоги найменш захищеним верствам населення «дали те поєднання, яке допомогло стабілізувати ситуацію в країні і економіці.

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«І завдяки дуже хорошій комунікації, яка існує між парламентом і урядом, я можу сказати, що ми змогли забезпечити і стабільну, ефективну роботу парламенту. Тому я роботу уряду Гройсмана оцінюю однозначно як позитивну і бажаю йому подальших успіхів для нашої спільної роботи і спільної боротьби для України», - підсумував спікер.

Як відомо, 14 квітня закінчується річний імунітет уряду під керівництвом Володимира Гройсмана. Верховна Рада може або затвердити звіт Кабміну про роботу за рік, і тоді уряд Гройсмана отримає ще рік імунітету від відставки, або відмовитися це зробити.