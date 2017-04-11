Обговорення проекту Трудового кодексу пройшло зі скандалами через поправки про захист прав ЛГБТ (відео)

Викликали його поправки про захист прав сексуальних меншин.

Вони необхідні ще й для того, щоб Рада Європи проголосувала за безвізовий режим для України.

Однак, коли справа дійшла до голосування, деякі з присутніх депутатів і активістів обурилися, що їм не надали слова, зокрема, для внесення альтернативних поправок щодо профспілок, і тим самим, мовляв, порушили процедуру.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення уточнив антидискримінаційні норми в законопроекті про Трудовий кодекс України, який готується до другого читання.

Про це в коментарі УНІАН повідомила голова комітету, народний депутат від «Народного фронту» Людмила Денісова.

Відповідаючи на запитання щодо сьогоднішнього засідання комітету, де, зокрема, розглядався законопроект про Трудовий кодекс, вона зазначила, що було надано можливість розглянути поправки деяких депутатів до законопроекту, на яких вони наполягали.

Йдеться про «внесення змін до статті 3 законопроекту про Трудовий кодекс, щоб ввести відповідальність за дискримінацію за сексуальну орієнтацію».

На уточнення щодо того, що законопроект вже начебто було погоджено до другого читання, Денісова пояснила, що згідно з регламентом комітет має право повернутися до розгляду законопроекту, оскільки він ще знаходиться в комітеті і його не винесено на розгляд парламенту.

«І тому ми працювали над ним. І розглянули поправки, на розгляді яких наполягали народні депутати», - зауважила голова профільного комітету ВР.

Так, підсумувала вона, наразі до законопроекту внесено так звану антидискримінаційну норму щодо сексуальної орієнтації.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 листопада 2015 року прийняла в першому читанні проект Трудового кодексу, що об'єднує численні внесені до чинного кодексу правки й адаптує трудове законодавство України до міжнародних актів.

Під час розгляду в першому читанні проекту Трудового кодексу ВР не підтримала поправку народного депутата Ірини Геращенко щодо недискримінації низки категорій людей, в тому числі і за ознакою сексуальної орієнтації.

15 березня 2017 року відбулося засідання Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, де розглядався проект Трудового кодексу для підготовки до другого читання.

27 березня стало відомо, що депутати хочуть вилучити з проекту кодексу антидискримінаційні норми.

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Президент України Петро Порошенко заявив тоді, що вважає помилковим і навіть провокативним рішення парламентського комітету вилучити з проекту Трудового кодексу так звані антидискримінаційні положення. Глава держави підкреслив, що не допустить ревізії взятих на себе Україною зобов'язань для отримання безвізового режиму з ЄС.