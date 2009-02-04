Шеф СБУ так і залишиться в.о., бо вибори на носі?

В.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО є гідним професіоналом, але в умовах кризи не зможе забезпечити пріоритетні державні інтереси на посаді голови Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО сьогодні після засідання комітету, на якому розглядалася кандидатура В.НАЛИВАЙЧЕНКА для призначення на посаду голови СБУ.

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що комітет ухвалив остаточне рішення рекомендувати ВР не підтримати подання Президента України на призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою СБУ. А.ГРИЦЕНКО зазначив, що за це рішення проголосувало 9 народних депутатів, один був проти, та четверо утрималися.

«На цьому етапі В.НАЛИВАЙЧЕНКО не зможе встояти на цій посаді і забезпечити пріоритетні державні інтереси», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Водночас він наголосив, що В.НАЛИВАЙЧЕНКО є людиною ерудованою, освіченою, професійною, надзвичайно комунікабельною і відкритою. «Він зробив і робить дуже багато для функціонування і розвитку СБУ», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Разом з цим, на думку більшості членів профільного парламентського комітету, В.НАЛИВАЙЧЕНКО не зміг протистояти депрофесіоналізації служби, де кадрова політика здійснюється з порушенням Конституції і законів. «Безумовно, ключову роль тут відіграє Президент і його Секретаріат», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Серед негативних факторів він також відзначив політизацію СБУ, яку «використовують для зведення політичних рахунків».

А.ГРИЦЕНКО також зазначив, що СБУ, на жаль, не змогла у взаємодії з іншими правоохоронними органами зупинити негативні явища, які сьогодні є очевидними для суспільства.

«На цьому складному перехідному етапі в умовах кризи і, тим більше, напередодні виборчої президентської кампанії, ми не рекомендували на цю посаду В.НАЛИВАЙЧЕНКА», - зауважив А.ГРИЦЕНКО.