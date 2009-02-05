Комуністи таки вирішили голосувати за відставку уряду

Фракція Комуністичної партії підтримає ухвалення рішення про відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив член фракції КПУ Петро ЦИБЕНКО.

За його словами, таке рішення зумовлено тим, що економіка України знаходиться в занепаді, і ситуація є некерованою. «Саме тому сьогодні як ніколи в практичну площину переходить питання не лише відставки уряду, але і проблема підготовки і реалізації процедури імпічменту Президента», - сказав він.

П.ЦИБЕНКО зауважив, що своїм голосування з низки антикризових законів фракція КПУ давала шанс уряду вивести Україну з кризи.

«Але практичні дії уряду показали, що грошові мішки для нього – священна корова», - сказав він.

При цьому П.ЦИБЕНКО наголосив, що «Компартія Україні в такій ситуації підтримає рішення щодо відставки уряду».