Тимошенко запропонувала Європі свою систему цін на газ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала Європі уніфікувати систему визначення цін на газ і його транзит.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні, виступаючи в Мюнхені на Міжнародній конференції з питань безпеки.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що остання газова криза показала фактичну відсутність в Євросоюзі єдиної енергетичної політики.

«Це означає, що не формується ціна транзиту уніфіковано для всіх, не формується ціна на газ уніфіковано для всіх. Питання, чому. І, я думаю, що якщо ми знайдемо такі уніфіковані підходи – ми зможемо усунути політичну компоненту з системи формування цін і постачання природного газу до всіх країн Європи. Дуже важливо, щоб ми після таких стресів сіли за один стіл і подивилися, як правильно підходити до формування єдиної енергетичної європейської політики. І це не лише для країн Європейського Союзу, будь ласка, розширте свої межі в цьому питанні і врахуйте інтереси тих країн, які є безумовними учасниками цих процесів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, прем`єр висловила надію, що після останнього газового конфлікту питання диверсифікації системи постачання газу до Європи вирішуватиметься активніше. Проте при цьому підкреслила, що Україна була і залишається надійною країною-транзитером. У цьому контексті Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що будівництво нових газопроводів потрібно вести не за принципом обходу якоїсь країни, а тільки для збільшення обсягів транзиту газу.

«Сьогодні ставити питання про обхід України якимись альтернативними газопроводами – це божевільна ідея, тому що додаткові газопроводи мають будуватися не в обхід, а для додаткових обсягів газу. Ось що важливе, а не для того, щоб досадити партнерові і обійти його новим трубопроводом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Причому вона нагадала, що Росія планує збільшення обсягів видобутку природного газу. Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в питанні диверсифікації газопостачання і збільшенні обсягів видобутку газу необхідно враховувати і можливості Ірану. Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Україна й надалі буде надійним транзитером як газу, так і нафти.