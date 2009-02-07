Тимошенко пропонує іншим країнам відповідати за ситуацію в Україні

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність більшої інтеграції всіх країн для боротьби з наслідками кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні, виступаючи в Мюнхені на Міжнародній конференції з питань безпеки.

«І я думаю, що лідери найсильніших країн мають сьогодні рівною мірою нести відповідальність як за свою країну, так і за ситуацію у світі, за ситуацію в інших країнах, які, так або інакше, взаємопов`язані і взаємозалежні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона зазначила, що лише спільними зусиллями можна буде подолати наслідки світової фінансової кризи.