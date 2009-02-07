Тимошенко: зараз дуже важливо знайти лінію примирення з Росією

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що відносини України і Росії будуть конструктивними

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні, виступаючи в Мюнхені на Міжнародній конференції з питань безпеки.

Вона зазначила, що останніми роками вважається, що відносини між двома країнами стали жорсткими і неконструктивними.

«Я, напевно, хотіла б спростувати ці речі. Напевно, потрібно розуміти позицію України як позицію країни, яка основним пріоритетом вважає свою незалежність, суверенітет, захист національних інтересів і - це справа життя багатьох поколінь в Україні. І ми надалі проводитимемо і відстоюватимемо цю політику. Але в той же час я переконана, що нам потрібно між Україною і Росією знайти конструктивні взаємоприйнятні варіанти співпраці». – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У цьому контексті вона нагадала досвід врегулювання конфліктів між Францією і Німеччиною.

«Я думаю, що це хороший досвід примирення. Україна і Росія не мають своєї історії жорстких конфліктів і тому знайти лінію примирення зараз дуже важливо. І я, як прем`єр-міністр своєї країни, сприятиму цьому. Я не хочу більше стресів для Європейського Союзу, для будь-яких країн, тому що між Україною і Росією не врегульовані відносини», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що політичні еліти двох країн знайдуть мудрість, щоб не допустити надалі конфліктних ситуацій у відносинах між Україною і Росією.

«Я думаю, що європейська система безпеки оборони відкриває для цього додаткові шанси, і не тільки для наших країн. Думаю, це торкатиметься й інших країн, пострадянських, які побачать в цьому шанс не залишитися самотніми в цьому жорсткому світі», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.