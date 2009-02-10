Литвин зрозумів, що заклики «давайте жити дружно» не спрацюють

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН переконаний у неможливості примирення політичних лідерів в Україні до президентських виборів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам після зустрічі з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.

«Я зробив наголос на тому, що примирити і консолідувати основних політичних гравців в Україні до президентських виборів неможливо і нереально», - сказав В.ЛИТВИН. «Я стою на тому, що заклики «давайте жити дружно» не спрацюють», - додав він.

На переконання спікера українського парламенту, зараз потрібно чітко окреслити принципи політичної поведінки, які мають бути продиктовані відповідальністю за боротьбу з кризою. При цьому В.ЛИТВИН зазначив, що економічна ситуація в Україні набагато гірша, ніж у Європі, і відповідальність за це, за його словами, повністю лежить на українських провідниках.

Крім того, на думку В.ЛИТВИНА, потрібно окреслити чіткий план дій і зосередити зусилля на його реалізації. «Це будуть далеко непрості дії. Має бути усвідомлення, що кожен політик, кожна політична сила приречена на втрату частини свого рейтингу», - сказав він.

Голова ВР також наголосив на необхідності спільного розуміння і спільних дій українських політиків з метою прогнозованого і штатного проведення виборів Президента України без чергових політичних криз.

«В нинішній ситуації відповідальність лягає на ВР. Ми маємо усвідомлено діяти», - сказав В.ЛИТВИН.