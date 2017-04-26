Сьогодні посли країн ЄС вирішать долю безвізу для України

Сьогодні, 26 квітня, Комітет постійних представників країн-членів ЄС (Coreper) розгляне питання надання Україні безвізового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне питання стоїть у порядку денному засідання, яке розпочнеться о 10-й годині у Брюсселі. Порядок денний достатньо великий, тому не відомо, коли саме може бути ухвалено рішення.

Так, Комітет має ухвалити рішення стосовно проекту законодавчого акту Європейського парламенту та Ради ЄС про внесення поправок у список третіх країн, громадяни яких, щоб перетнути кордон, мають отримати візу, і тих, від яких це не вимагається (Україна).

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«До Правила (ЄР) N 539/2001 внести такі зміни: (а) в додатку I, частина I (держави) посилання на Україну видалено. (б) в додатку II, частина I (держави) наступне посилання вставляється «Україна», - йдеться в проекті документа.

В разі позитивного рішення на рівні постійних представників країн ЄС пропозиція ще має бути затверджена Радою ЄС із подальшим підписанням в Європейському парламенті президентами ЄП та Ради ЄС.

Рішення набуде чинності через 20 днів після публікації.‎

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Як повідомляв УНІАН, Європарламент 6 квітня підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. Резолюцію підтримав 521 депутат, 75 голосували проти та 36 утрималися.

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило сподівання, що рішення про запровадження безвізового режиму для України можуть передати на затвердження Раді Євросоюзу 11 травня, а підписати - до 18 травня.