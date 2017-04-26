У МінТОТ пояснили, що змусило Україну припинити електропостачання окупованої Луганщини

Відповідальність за припинення Україною електропостачання на територію окремих районів Луганської області несе Росія та бойовики. Про це заявили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Читайте такожВ Росії заявили про намір почати поставки електроенергії на окуповані території Луганщини

Зокрема, як нагадали у відомстві, 7 травня 2015 року Кабінет міністрів України постановою № 263 врегулював діяльність енергопостачальників на непідконтрольній Україні території (НКТ), завдяки чому вдалося не припиняти електрозабезпечення всіх категорій споживачів окремих районів Луганської та Донецької областей. Для окремих районів Луганської області (ОРЛО) таким постачальником було визначено ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання».

Однак у липні 2016 року бойовики «ЛНР» привласнили майно визначеного урядом енергопостачальника на непідконтрольній території, а зусилля української сторони в Тристоронній контактній групі у Мінську досягти домовленостей щодо відновлення контролю за розподільчими мережами та повернення їх в правове поле України, були заблоковані, наголосили в Міністерстві з тимчасово окупованих територій.

Наступним кроком з боку бойовиків «ЛНР» стало блокування за підтримки РФ взимку 2017 року постачання вугілля з непідконтрольної території на Луганську теплову електростанцію у м. Щастя. Наприкінці січня було підірвано колію на перегоні Сентянівка-Шипилово на території, що не контролюються українським урядом, зазначається в повідомленні.

Крім того, підкреслили в міністерстві, «в березні 2017 року на території ОРЛО було захоплено підприємства, які є найбільшими споживачами електроенергії, і які працювали за законодавством України. Внаслідок захоплення правовідносини з такими підприємствами стали неможливими, в тому числі і з постачання їм електроенергії, оскільки їхня діяльність вийшла за межі правового поля України».

Також 24 квітня 2017 року озброєні люди зайняли електричну підстанцію «Михайлівка» на непідконтрольній території, де працює персонал, підпорядкований НЕК «Укренерго», та змусили працівників відключити дві лінії від Щастинської ТЕС на п/с «Ювілейна» і п/с «Лисичанська», які розташовані на підконтрольній території, констатували у відомстві, додавши, що оскільки споживачі з непідконтрольної території перестали здійснювати розрахунки за електроенергію, виникли значні борги за її постачання.

«В таких умовах Україна була змушена зупинити постачання електроенергії в окремі райони Луганської області, про що попереджала заздалегідь, надаючи можливість здійснити відповідні підготовчі заходи», - наголосили в Міністерстві з тимчасово окупованих територій.

Як повідомляв УНІАН, вночі 25 квітня Україна повністю припинила енергопостачання окупованої частини Луганської області.