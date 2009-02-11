Богословська вимагає порушити кримінальну справу проти Тимошенко

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування стану функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках Інна БОГОСЛОВСЬКА має намір звернутись до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.БОГОСЛОВСЬКА заявила після завершення засідання Ради національної безпеки та оборони.

І.БОГОСЛОВСЬКА повідомила, що планує звернутись із депутатським запитом до Генпрокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО за зловживання нею владою і службовим становищем та відсторонити її від посади прем’єр-міністра.

І.БОГОСЛОВСЬКА гостро розкритикувала заяви прем’єр-міністра на брифінгу під час РНБО, назвавши їх брехнею. «Страшніше ніж те, що я побачила, важко уявити. Завтра вона заявить, що ми розв’язали війну, а вона з цим бореться», - сказала вона.