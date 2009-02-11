Яценюк думає, що газ зірвав маски з політиків

Екс-голова Верховної Ради, лідер громадської організації "Фронт змін" Арсеній ЯЦЕНЮК прогнозує перехід на більш жорсткі енергетичні відносини між Україною та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні на прес-конференції у Житомирі під час презентації очолюваного ним ВГО "Фронт Змін".

Коментуючи заяву Верховного представника Європейського Союзу із загальної зовнішньої політики та безпеки Хав’єра СОЛАНИ про те, що після “газової війни” ЄС хоче переглянути відносини з Росією та Україною, А.ЯЦЕНЮК зауважив, що "газова війна” відкрила лиця всіх. Маски були знято під час цієї війни. В тому числі і наших партнерів - як на Сході, так і на Заході. І, до речі, всередині України".

За його словами, він був здивований поведінкою окремих українських політиків, які почали розповідати про те, "що у газовій війні винна Україна".

"Ми не закривали газ, ми не крали газ, і ті проблеми, які виникли в Європейському Союзі, були пов’язані в першу чергу з відсутністю постачання газу", - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, "ЄС як надзвичайно прагматичне наднаціональне утворення переживає за свою енергетичну безпеку, і тому моє бачення наступне: ЄС поки не випрацював єдиної енергетичної політики. Якщо б він напрацював цю енергетичну політику, то зміна підходів означала б одночасне включення України до складу цієї єдиної енергетичної політики як транзитної держави, яка забезпечує транзит газу до Європи".

Водночас, наголосив А.ЯЦЕНЮК, міг би бути і другий підхід: "Можна було б підійти до цього інакше - мати відносини з Україною, адже зазначу, що між Україною та ЄС немає жодних контрактних зобов’язань. Ми не маємо жодних міжнародних угод щодо постачання газу, крім меморандуму так званого, який не є міжнародним договором".

"Тому я думаю, що ЄС піде шляхом забезпечення максимально власних енергетичних пріоритетів і можливий перехід на більш жорсткі енергетичні стосунки між Україною та Росією", -, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Х.СОЛАНА заявив, що після “газової війни” ЄС хоче переглянути відносини з Росією і Україною.

За словами Х.СОЛАНИ, ЄС заплатив "дорогу ціну за суперечку між нашим найбільшим постачальником енергоресурсів і найважливішою для нас транзитною країною", і зараз "інтенсивніше" шукає альтернативні джерела енергії та маршрути їх постачання.

"Не мені покладати вину на когось, коли багато що залишається незрозумілим. Проте нові угоди, за якими ми ведемо переговори і з Росією, і з Україною, потребують реальних елементів з енергетики, щоб дати нам змогу нам не допускати повторення подібних криз", - зазначив Х.СОЛАНА.