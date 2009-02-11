БЮТ: засідання РНБО мало єдину мету - дискредитувати дії уряду

Коаліція демократичних сил у Верховній Раді не допустить перегляду укладених газових угод, не дозволить ставити під загрозу енергетичну безпеку України та створювати напруження у відносинах між Україною та Росією.

Про це йдеться у переданій УНІАН парламентською фракцією БЮТ заяві коаліції з приводу засідання Ради національної безпеки та оборони України, що відбулося 10 лютого.

За словами авторів заяви, це засідання РНБО, присвячене розгляду питання постачання газу до України, “носило показовий характер і було скликане з єдиною метою – дискредитувати дії уряду”.

“Неаргументовані обвинувачення Президентом Кабінету міністрів України з приводу укладених угод про газопостачання України, тон виступів учасників засідання, позбавлення можливості виступити прем’єр-міністру України не залишають сумнівів: з державного органу, покликаного захищати національні інтереси та енергетичну безпеку України, РНБО перетворилась на захисника корупційних схем у сфері газопостачання, обслуговування інтересів зацікавленої групи високопосадовців, які створювали умови для діяльності тіньових посередників”, - підкреслюється в заяві.

Коаліція вважає, що РНБО повністю вийшла за межі своєї компетенції, порушила норми Конституції України та Закону про Кабінет міністрів, “намагаючись провести ревізію” газових угод, укладених між господарюючими суб’єктами України та Російської Федерації.