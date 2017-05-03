Суд переніс розгляд апеляції САП на зміну запобіжного заходу для Мартиненка

Апеляційний суд Києва переніс на 10.00 12 травня розгляд апеляційної скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, поданої на ухвалу слідчого судді Солом’янського районного суду столиці про відмову у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для екс-народного депутата Миколи Мартиненка.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання Апеляційного суду перенесено у зв’язку з тим, що із Солом’янського райсуду не надійшли матеріали даної справи.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали Мартиненка в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Читайте також"Уранова схема": Мартиненко здав закордонні паспорти

Мартиненку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів і чотирьох міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.

26 квітня САП оскаржила рішення про обрання Мартиненку запобіжного заходу у вигляді особистої поруки міністрів та народних депутатів.