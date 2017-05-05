Крим і втрачене туристичне майбутнє

Ейфорія від «кримнашу» майже закінчилася, тому цього року туристичний сезон у Криму буде навіть гіршим, ніж у минулому та позаминулому роках. Не беручи до уваги туристичну статистику на півострові від окупаційної влади, як людина, яка вже 20 років професійно займається аналізом, в тому числі, кримського туризму, можу запевнити, що торік в Криму було до двох мільйонів туристів, в 2015-му — ще менше, а в 2014-му — майже нікого не було. А якщо поглянути в різний час на набережну Ялти, Євпаторії та Алушти – міст, які дають майже 80% туристичного потоку Криму, цифри, які надає окупаційний уряд Криму, можна ділити на два, а, може, й три.

Це не дивно, з огляду на кілька важливих чинників. Так, і Путін, і Медведєв влітку минулого року під час телевізійних ефірів займалися антирекламою Криму як курорту й казали, що Криму навіть до Росії ще 20 років рости. По-перше, це — неправда. А, по-друге, це сигнал росіянам — «не їдьте!». Бо треба їхати до Сочі, адже там до Олімпіади збудували 40 тисяч нових додаткових готельних номерів від трьох зірок і більше, і їх потрібно кимось заповнювати. Втім, також цього року спрацьовує чинник Туреччини, яка знову відкрилася для російських туристів.

Ще один чинник – незручна логістика. Адже добратися до Криму росіяни можуть тільки поромом.

Спрацьовує також чинник військової бази. Я не пам’ятаю такого, щоб у розпал курортного сезону влітку в Криму на полігоні Опук, що на Керченському півострові (а це всього за декілька кілометрів від головного автошляху, який зараз іде від керченської поромної переправи), проводилися навчання з бойовими стрільбами, бомбометання та ракетні пуски з літаків. Раніше у Криму з 1 травня закривалися навіть усі будівельні майданчики, щоб ніхто не заважав людям відпочивати!

Майже 50% населення Криму мали додатковий заробіток від курортного сезону. Тому раніше від туризму до місцевого бюджету Криму йшла велика частина доходів. Зараз цього немає, але це нікого не турбує.

За нашими підрахунками, майже 50% населення Криму мали додатковий заробіток від курортного сезону — хтось працював у санаторії чи готелі, а хтось працював влітку, обслуговуючи туристів. Тому раніше від туризму до місцевого бюджету Криму йшла велика частина доходів. Зараз цього немає, але це нікого не турбує, бо Крим отримує майже 70% дотацій із бюджету РФ (це без урахування тих коштів, які надходять за державною програмою, наприклад, оборонного сектору). Найгірше буде туристичним мономістам: Ялті, Алушті та Євпаторії. Там майже немає іншого бізнесу, окрім курортного. Хіба що — трохи виноробства в Ялті та Алушті. Тож ці міста приречені бути дотаційними.

Іншими словами, зараз в Криму можна працювати тільки в бюджетній сфері та в оборонній промисловості, яка там бурхливо розвивається. Навіть будівництво не рятує, тому що велика кількість будівельних робіт виконується російськими фірмами. Наприклад, над тим же мостом працюють будівельники з усієї Російської Федерації.

У кримського туризму в окупованому Криму немає майбутнього.

З іншого боку, зрозуміло, що для військової бази, в яку перетворюється Крим, мільйони туристів не потрібні. Ба більше, навіть два з половиною мільйони населення, враховуючи місто Севастополь, для півострова, головна функція якого — бути військовою базою та тримати цехи оборонних підприємств Росії, це забагато.

Тому, думаю, у кримського туризму в окупованому Криму немає майбутнього.

Андрій Клименко, директор Кримського департаменту Фонду «Майдан закордонних справ», головний редактор сайту BlackSeaNews