У Києві громадяни Франції більшість голосів віддали Макрону

У Києві громадяни Франції більшість голосів віддали незалежному кандидату Еммануелю Макрону.

Про це повідомляє посольство Франції в Україні у Twitter.

Як зазначається, у Києві французи 190 голосів віддали Макрону і 48 – кандидату від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

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Як повідомляв УНІАН, незалежний проєвропейський кандидат, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон виграв вибори президента Франції у свого конкурента від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен. Згідно з даними екзит-полу Ipsos, Макрон набрав 65,1% підтримки громадян.