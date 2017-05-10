ЄС через кілька днів оголосить про скасування віз для українців - Могеріні

Європейський Союз через кілька днів оголосить про спрощення візового режиму із Україною. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявила верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні, повідомляє DW.

Вона також підкреслила, що ЄС буде продовжувати роботу по врегулюванню конфлікту на сході України.

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Крім того, Могеріні наголосила, що ЄС ніколи не визнає незаконну анексію Криму Росією.

Як повідомляв УНІАН раніше, комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) підтримав надання Україні безвізового режиму. Зокрема, Комітет підтримав проект законодавчого акту Європейського парламенту та Ради ЄС про внесення поправок у список третіх країн, громадяни яких, щоб перетнути кордон, мають отримати візу, і тих, від яких це не вимагається (Україна).

Рішення ще має бути затверджено Радою Євросоюзу, засідання якої відбудеться 11 травня з подальшим підписанням в Європейському парламенті президентами ЄП та Ради ЄС.