Міграційна служба підтвердила позбавлення громадянства нардепа-"орендодавця Криму"

Державна міграційна служба України підтвердила факт позбавлення українського громадянства нардепа Андрія Артеменка.

Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Президентом України видано указ про втрату громадянства України особами, які не виконали зобов'язання припинити іноземне громадянство, а також такими, що добровільно набули громадянство іноземних держав», – йдеться в повідомленні.

У ДМСУ зазначили, що матеріали стосовно народного депутата України Андрія Артеменка надані Генеральною прокуратурою України через Міністерство внутрішніх справ України, опрацьовані Державною міграційною службою України та направлені на розгляд Комісії з питань громадянства при Президентові України, у встановленому порядку розглянуті на засіданні Комісії 25.04.2017.

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За Конституцією України Президент України приймає рішення про втрату громадянства України на підставі висновків Комісії з питань громадянства.

«Припинення громадянства України у випадках, передбачених законом є конституційною нормою. Підстави для втрати громадянства України перелічені у ст.19 закону України "Про громадянство України". До таких підстав, зокрема, відноситься, добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття», – додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, напередодні нардеп від Радикальної партії Дмитро Лінько оприлюднив фото указу президента України щодо позбавлення українського громадянства Андрія Артеменка, Олександра Боровика, Дениса Новгородського, Оксани Нусс та Лілії Юзич.