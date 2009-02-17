Вкладники банку «Надра» збираються перекрити залізницю

У Дрогобичі (Львівська область) продовжуються протестні акції вкладників банку «Надра», які вимагають повернення їхніх вкладів. Про це повідомив кореспондент ЗІКу. Зі слів голови страйкового комітету Оксани Ляховин, щоб привернути увагу високих державних посадових осіб до цієї проблеми, у четвер, 19 лютого, з 9.00 до 13.00 планується перекрити залізничну колію Львів – Трускавець, призупинивши рух потягів до міста-курорту.

А доведений до відчаю вкладник КБ «Надра» погрожує вчинити акт самоспалення у приміщенні банку. Про це йдеться у зверненні Дрогобицької міської ради до Президента, прем’єр-міністра, голови НБ , голови Львівської обласної ради, голови правління банку «Надра».

«Доведені до відчаю люди стверджують, що в разі невирішення найближчим часом проблеми, вдадуться до акцій непокори, зокрема, розпочнуть безтерміновий страйк, блокування залізничної колії, а також голодування.

Звертаємося до Вас з проханням негайно втрутитися у ситуацію, вжити дієвих заходів та надати кошти філії ВАТ АКБ «Надра» ЛРУ № 31 для виплати їх вкладникам», – йдеться у зверненні депутатів Дрогобицької міської ради.