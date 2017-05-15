Вчиняли протиправні дії: Аваков заявив про відсторонення трьох копів після сутичок 9 травня у Дніпрі

У Дніпропетровській області троє поліцейських відсторонені від виконання службових обов’язків за результатами попередніх відомостей про хід службового розслідування подій 9 травня у районі пам`ятника Слави у м. Дніпро, які надала комісія Нацполіції. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Він заявив, що відповідно до первинних результатів розслідування, троє поліцейських полку поліції особливого призначення ГУ НП у Дніпропетровській області вчиняли протиправні дії, які містять ознаки кримінальних правопорушень.

«Для надання ним правової оцінки матеріали щодо дій цих поліцейських направлено до органів прокуратури», - зазначив Арсен Аваков.

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Аваков також зазначив, що на період завершення службового розслідування ці троє поліцейських будуть відсторонені від несення служби.

«Окремо буде надана оцінка діям керівників поліції, які мали забезпечити публічний порядок під час масових заходів», - підкреслив очільник МВС.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпрі 9 травня під час ходи до Монументу Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією сталися сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала «швидка».

Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб - 8 учасників заходу і 6 поліцейських. Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. За результатами розслідування сутичок 9 травня станом на 12 травня підозри у скоєнні злочинів було оголошено 5 особам, чотирьом з яких було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Ще трьом особам повідомлено про підозру у сутичках під час масових заходів 9 травня заочно. Ухвалено рішення про їх затримання та доставлення до суду для обрання запобіжного заходу.