УНП подала законопроект щодо захисту селян
Пояснює Ярослав Джоджик
|Ярослав ДЖОДЖИК
Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, передбачається, що прийняття цього законопроекту врегулює питання щодо реєстрації осіб, які втратили роботу та мешкають у сільській місцевості.
„Сьогодні в багатьох областях України склалася ситуація, коли районні та міські центри зайнятості відмовляються реєструвати осіб, які втратили роботу та мешкають у сільській місцевості, посилаючись на буцімто зайнятість безробітних селян роботою в особистому селянському господарстві”, - зазначив Я.ДЖОДЖИК. Депутат пояснює таку ситуацію „неточністю у діючому законодавстві”. „Відповідно до Закону «Про особисте селянське господарство», мешканці сіл прописані у сільських радах і є членами особистих селянських господарств, а тому юридично не потребують набуття статусу безробітних”, - сказав представник УНП.
Як наголосив Я.ДЖОДЖИК, „реальна ситуація жахає своїм цинізмом: люди, які працювали на підприємствах та установах у найближчих районних центрах та містах, які справно платили страхові внески на випадок безробіття, сьогодні, залишившись без роботи, залишилися також без державної підтримки і без можливості працевлаштування”. „Водночас відповідні органи виконавчої влади навіть не зважають на цю ситуацію, посилаючись на відсутність відповідних роз’яснень та недосконалість законів”, - констатує він.
Запропонований депутатами від УНП законопроект покликаний вирішити цю проблему шляхом внесення уточнень щодо того, хто вважається зайнятим в особистому селянському господарстві, а хто – ні.
Прийняття законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про особисте селянське господарство» (щодо надання статусу безробітного)» призведе до посилення захисту конституційних прав громадян – власників земельних ділянок, в цілому дозволить відновити соціальну справедливість, захистити малозабезпечені верстви населення, які проживають в сільській місцевості, та зняти соціальну напругу в суспільстві, підкреслюють автори документа.