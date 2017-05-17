"Відродження" не підтримає "церковні" законопроекти через загрозу "розколу у суспільстві"

Прийняття Верховною Радою так званих «церковних законопроектів» призведе до обурення віруючих та спровокує черговий розкол в українському суспільстві. Про це заявив керівник депутатської групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік, коментуючи законопроекти №4511 та №4128, які парламент планує розглянути у четвер.

Нагадаємо, законопроектом №4511 пропонується дозволити органам влади впливати на призначення керівництва релігійних організацій. Законопроектом №4128 хочуть спростити процедури зміни статуту релігійної громади, дозволивши це робити простою більшістю голосів.

Хомутиннік зазначив, що вперше за роки Незалежності влада робить спробу втрутитись у справи Церкви.

«Влада намагається обмежити свободу українців на віросповідання і взяти під контроль Церкву. Що, на думку депутатської групи «Партія «Відродження», є неприйнятним. Ніякого суспільного запиту для прийняття законопроектів не існує. Віруючі категорично не сприймають втручання держави в справи Церкви. І воно потрібне виключно провладним політсилам. При чому, таке втручання знов виправдовується «благими намірами» та начебто захистом національних інтересів», – наголосив Віталій Хомутиннік.

І додав, що обидва проекти закону порушують 35-ту Статтю Конституції, яка говорить про те, що кожен в Україні має право на свободу світогляду і віросповідання. А їх прийняття може спровокувати виникнення конфліктів між пересічними українцями ще й на релігійну тематику.

Читайте такожСкандальний законопроект № 4511 не витримав перевірку Антикорупційного Комітету

«Відповідно до Конституції церква в Україні відокремлена від держави. В той час як даними законопроектами цей базовий принцип – порушується. Ми застерігаємо владу від прийняття цих законопроектів. Сьогодні в нашій державі триває війна. Якщо конфлікт в суспільстві доповнюється ще й релігійним фактором, то, як свідчить історія, далі він йде все більш жорсткіше, кривавіше та довше. Тому розкол суспільства на релігійному ґрунті може мати катастрофічні наслідки для української державності. Він не захистить державі інтереси, а навпаки їм нашкодить», – вважає керівник депутатської групи «Партія «Відродження».

Він також відзначив, що дані законопроекти зневажають право на свободу совісті та віросповідання, а також ставлять під сумнів дотримання нашою державою європейських цінностей.