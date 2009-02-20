Тимошенко допускає внесення змін до бюджету-2009 у травні

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО допускає внесення змін до державного бюджету на 2009 рік у травні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи сьогодні в Києві на зборах Асоціації міст і громад України.

Прем`єр запропонувала мерам міст внести свої пропозиції до Бюджетного кодексу з тим, щоб оперативно розглянути їх і прийняти в парламенті.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це необхідно зробити швидко, щоб вже в травні вносити зміни до бюджету-2009 на основі змін до Бюджетного кодексу щодо розширення фінансування регіонів.

Вона підкреслила, що зміни до Бюджетного кодексу необхідно внести вже наступного тижня.

«Давайте наступного тижня приймемо в сесійному залі (парламенту), і так як це передбачено законом про бюджет, у травні ми повинні внести зміни до закону про бюджет. Давайте разом їх внесемо на базі зміненого закону про Бюджетний кодекс. І я думаю, що тут ми з вами зможемо знайти взаєморозуміння. Єдине, прошу, щоб ви відстежували, як голосують усі фракції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що наступного пленарного тижня можна виділити один день – вівторок – для того, щоб окрім змін до Бюджетного кодексу прийняти закон про Асоціацію міст України, а також про місцеві податки та збори.

Прем`єр запросила всіх мерів міст прийти до Верховної Ради в день розгляду цих документів.

«Вівторок взагалі (наступного пленарного тижня – УНІАН) визначити як день усіх законопроектів щодо місцевого самоврядування. Поставити (документи на голосування – УНІАН), і в першому, другому та третьому читанні прийняти їх і запросити мерів у зал Верховної Ради, як я запрошувала шахтарів, коли ми ледве-ледве протягнули закон про престижність шахтарської праці», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО й висловила надію, що голова ВР Володимир ЛИТВИН підтримає таку пропозицію.