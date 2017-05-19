Сенат Канади проголосував за створення зони вільної торгівлі з Україною

02:51, 19 травня 2017
Політика
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Після ратифікації у верхній палаті парламенту закон про скасування торговельних обмежень з Україною повинен підписати генерал-губернатор Канади.

Фото УНІАН

Верхня палата парламенту Канади – Сенат – проголосувала за створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною. Як повідомляється на сторінці законопроекту на сайті парламенту, третє читання пройдено Сенатом без внесення поправок.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко написав у Twitter, що сьогодні в Канаді "великий український день".

"Сенат щойно проголосував за ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Україною!" – йдеться в повідомленні.

Він також підкреслив, що до завершення ратифікації потрібен тільки підпис генерал-губернатора Канади.

"Фінішна пряма", – зазначив Шевченко.

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Угоду про ЗВТ було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Україну прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

З моменту вступу в силу угоди Канада відкриє для українських експортерів 98% свого ринку товарів, що є предметом двосторонньої торгівлі.

Закон "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою" Верховна Рада прийняла 14 березня 2017 року

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Теги: #Канада#Україна#ЗВТ