Третьяков здогадується, чому і як дезінформують Президента

Заступник голови парламентської фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає, що Президента Віктора ЮЩЕНКА дезінформують його служби.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «Главред».

Зокрема, О.ТРЕТЬЯКОВ висловив сумніву в існуванні якихось таємних домовленостей, крім офіційних договорів про транзит і споживання Україною російського газу.

«Скажіть, опоненти ТИМОШЕНКО були на переговорах? Чи їм російська сторона в особі МЕДВЕДЄВА і ПУТІНА доповіла, що такі домовленості існують? Чи це знову міфи, які породжуються через ту чи іншу політичну кон`юнктуру?», – сказав він.

О.ТРЕТЬЯКОВ додав, що вже не один раз звертав увагу на те, що Президента дезінформують його служби. «І я здогадуюся, як це робиться і чому, адже я досить добре знаю, як влаштований Секретаріат Президента і система інформування глави держави», – сказав він.

За його словами, «це така ж історія як з «директивами», які нібито були видані Секретаріатом Президента Юлії ТИМОШЕНКО на ведення переговорів щодо газу”. Ви знаєте, я працював у держструктурі, і розумію, що якщо є директиви, отже, мають бути номер вихідного документа (в даному випадку із Секретаріату - в Кабінет міністрів), і номер вхідного документа. Але оскільки ці номери так і не були названі, я не можу зрозуміти, про які директиви йдеться, і хто кому які директиви передавав? Або вони були передані усно? Це – смішно!», – заявив заступник керівника фракції НУ-НС.