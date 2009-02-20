Литвин говорив з Ющенком про Черновецького: абсурд треба припинити

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ висловив занепокоєння з приводу ситуації, яка склалася у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Корсунь-Шевченківському Черкаської області.

Він зазначив, що «ту вакханалію, яка відбувається в місті Києві, треба припинити».

В.ЛИТВИН додав: «Уже не витримали навіть голови районних державних адміністрацій, і семеро з 10-ти звернулися з відповідним листом до Президента України, до прем`єр-міністра України і голови Верховної Ради».

За словами В.ЛИТВИНА, якщо на мітинги на захист мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО «будуть підвозити» людей, то «місто буде паралізовано». Він додав: «Я думаю, що ми так скоро впадемо всі у прірву».

Голова ВР наголосив, що «абсурд треба припинити». Він назвав дивною ситуацію, коли «бюджет району становить 360 млн. грн., а особистий фонд голови міста становить 380 млн. грн.».