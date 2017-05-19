Клімкін міністрам РЄ: Росія свідомо руйнує систему захисту прав людини на континенті

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привернув увагу міністрів закордонних справ держав-членів Ради Європи до неприпустимості існування на території Європейського континенту «сірих зон», жителі яких де-факто перебувають поза захистом системи Європейської конвенції з прав людини.

Як повідомила прес-служба МЗС, про це він сказав під час виступу на 127-му засіданні Комітету міністрів Ради Європи на рівні глав зовнішньополітичних відомств, що відбулося у м. Нікосія, Республіка Кіпр.

Глава зовнішньополітичного відомства України зазначив, що Донбас та Крим наразі є найбільш «гарячими» «сірими зонами» та наголосив, що окупований Росією український Крим і ситуація на Донбасі яскраво свідчать, як одна конкретна держава може свідомо і цілеспрямовано зруйнувати систему захисту прав людини на континенті.

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Також Клімкін привітав важливість ухвалення 3 травня комітетом міністрів Ради Європи рішення стосовно ситуації в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна) та підкреслив, що це рішення має слугувати Раді Європи дороговказом на шляху відновлення всіх порушених прав людини в Криму, а також є ще одним кроком до деокупації півострова.

Міністр закордонних справ України поінформував колег про ухвалене Радою національної безпеки і оборони України рішення про запровадження окремих обмежувальних заходів (санкцій) до російських компаній, які працюють в Україні у сфері Інтернет-технологій, наголосивши, що такий крок є відповіддю на використання окремих російських інтернет-ресурсів у гібридній війні, що ведеться проти України.

Крім того, Клімкін подякував Раді Європи за масштабну програму зі сприяння реформам в Україні, що реалізується за безпосередньої та вагомої підтримки Європейського Союзу.