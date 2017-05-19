Суд зупинив призначення Кирилюка на посаду тимчасового голови Держгеонадр

Сьогодні, 19 травня, Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів "Про тимчасове покладання виконання обов’язків голови Державної служби геології та надр України на Кирилюка О. В".

Про це повідомляє Еspreso.tv з посиланням на прес-службу громадської організації «Геологія України», яка направила відповідне клопотання.

«Суд зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів України про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державної служби геології та надр України на Олега Кирилюка та дію розпорядження про призначення Кирилюка заступником голови Служби. А також зупинив рішення Кабміну про призначення Миколи Фощія на посаду першого заступника голови Держгенадр. Крім того, суд зупинив дію рішення про зняття статусу т.в.о. з попереднього керівника Держгеонадр Миколи Бояркіна», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, за чотири дні до проведення конкурсу, Кабмін призначив т.в.о Державної служби геології та надр України «регіонала» Олега Кирилюка, а першим заступником голови Служби – чиновника з кримінальним минулим Миколу Фощія.

«При цьому уряд грубо порушив закон України, адже раніше суди скасували рішення про обрання першого заступника і заступника голови Держгеонадр – Фощія та Кирилюка. Суд визнав, що під час тестування кандидатів на посади конкурсною комісією було допущено низку порушень. Але це рішення суду Кабмін не взяв до уваги», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня конкурсна комісія перенесла дату проведення конкурсу на заміщення посади голови Державної служби геології та надр із 16 на 23 травня у зв'язку з відсутністю кворуму для проведення засідання комісії.

Наприкінці січня 2015 року Кабмін призначив виконуючим обов'язки голови Держгеонадр Миколу Бояркіна.

17 травня 2016 року міністр екології Остап Семерак повідомив, що новий керівник Держгеонадр може бути призначений через півроку, після проведення конкурсу на заміщення цієї вакантної посади згідно з новим Законом «Про державну службу».

Також міністр екології неодноразово заявляв про необхідність реформування Держгеонадр і повідомляв про незадовільні результати роботи нинішнього керівництва служби, зокрема Бояркіна.

12 квітня 2017 року Кабмін оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови Держгеонадр.