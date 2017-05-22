Плутанина з набуттям чинності безвізу для України: в ЄС уточнили дату

Безвізовий режим для короткотермінового перебування в країнах Шенгенської зони терміном до 90 днів запрацює з 11 червня. Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні у соціальних мережах Facebook та Twitter.

"Перші безвізові поїздки будуть можливі вже о 00:01, 11 червня!" - поінформували у дипломатичному відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль стверджувала, що безвіз з країнами Шенгену повноцінно запрацює опівночі з 12 червня.

"Рішення опубліковано. Набрання чинності 11 червня 2017 року. Безвіз - о 00:01 12 червня 2017", - написала Зеркаль в Facebook. Проте пізніше інформація про 12 число зникла з її повідомлення.