Литвин: ситуація в країні була б набагато гірша

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає політичні сили консолідуватися напередодні президентської кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це спікер заявив учора на зустрічі із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Яцеком КЛЮЧКОВСЬКИМ.

В.ЛИТВИН поінформував Я.КЛЮЧКОВСЬКОГО про політико-економічну ситуацію в Україні. За його словами, «необхідно говорити правду про те, що відбувається» та скоординувати дії всіх гілок влади, бо «відсутність скоординованої роботи з подолання кризи ми намагаємось компенсувати політичними розбірками».

Ситуація в країні, на переконання В.ЛИТВИНА, була б набагато гірша у разі, якби Верховна Рада не працювала. Коментуючи критичні заклики змінити владу в Україні, що, на думку опонентів, «допоможе подолати навіть і світову кризу», голова ВР наголосив на необхідності спочатку подивитись, «наскільки ми впали нижче тієї позначки, на якій знаходиться Європа», і «не намагатись перемогти один одного в умовах складної ситуації».

Він також висловився проти «розігріву суспільства, розігріву вулиці, в якому є суттєва небезпека». За словами голови парламенту, в умовах початку виборчої президентської кампанії «необхідно максимально заспокоїтися і працювати». «Хто хоче агітувати, нехай агітує, але не викликати стихію - вона може знести усіх», - наголосив В.ЛИТВИН.

Головними передумовами позитивного розвитку подій в Україні під час президентської кампанії голова ВР назвав «дисциплінування українських політиків, прийняття постанови про точну дату виборів Президента, гарантування їх своєчасного проведення».

Торкаючись питання щодо прийняття змін до бюджету, В.ЛИТВИН висловився за внесення узгодженого проекту змін усіма суб’єктами законодавчої ініціативи до державного бюджету на 2009 рік.

Посол Республіки Польща запросив голову Верховної Ради взяти участь у двосторонній Міжпарламентській асамблеї Україна-Польща, що відбудеться 12-13 березня 2009 року у Польщі, а також 25-26 червня 2009 року - у тристоронній Асамблеї Україна-Польща-Литва.

У цьому контексті В.ЛИТВИН наголосив на необхідності дотримуватися взятих на себе зобов’язань та виконання домовленостей. Він пообіцяв підготувати пропозиції і, відповідно до того, як розгортатимуться події в Україні, прийняти рішення щодо участі у цих важливих зустрічах.

Крім того, голова Верховної Ради провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Робертом Лі ТЕРНЕРОМ.

На початку зустрічі В.ЛИТВИН підкреслив, що для України важливими є добрі відносини зі Сполученим Королівством та Північною Ірландією, а посол високо оцінив розвиток демократії в Україні і зазначив, що роль парламенту у цих процесах дуже важлива.

У ході зустрічі сторони обмінялися думками щодо важливості ролі парламентів країн під час випробувань фінансово-економічною кризою, висловили свій прогноз щодо розвитку політичної ситуації в Україні.

Своїм головним завданням керівник парламенту назвав збереження працюючої Верховної Ради України.