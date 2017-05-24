У Сенаті Нідерландів утворилася більшість для ратифікації асоціації України-ЄС

У Сенаті Нідерландів утворилась більшість на підтримку ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст української громади у Нідерландах Олександр Снідалов.

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За його словами, крім традиційних прихильників Угоди - сенаторів від партій VVD, D66, GroenLinks, PvdA – її готові ратифікувати дев'ять сенаторів партії CDA та троє представників партії CU. Ці політичні сили офіційно виступають проти Угоди про асоціацію.

"Цієї більшості буде більш ніж достатньо для успішного голосування через тиждень", - зазначив Снідалов.

Голландське радіо BNR також зазначає, що наступного тижня 48 нідерландських сенаторів готові проголосувати за ратифікацію Угоди про асоціацію, 27 – голосуватимуть проти.

"За" скоріше за все проголосують сенатори партій VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CU та дев'ять сенаторів партії CDA. Проти скоріше за все будуть голосувати PVV, SP, PvdD, SGP і 50plus.

Раніше УНІАН повідомляв, що вчора, 23 травня, Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) провів дебати щодо ратифікації Угоди про асоціацію України та ЄС.

Дебати 23 травня передували голосуванню, яке, як очікується, відбудеться за тиждень 30 травня. Джерела "Європейської правди" в МЗС розраховують, що більшість депутатів Сенату підтримають ратифікацію Угоди про асоціацію.