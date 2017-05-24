У червні представники України та Польщі спробують вирішити питання пам'ятників – В'ятрович

У червні відбудеться зустріч компетентних органів України та Польщі для вирішення питання українських та польських пам'ятників. Про це повідомив у Facebook директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович за підсумками вчорашньої розмови зі своїм польським колегою.

"Про вчорашню розмову з главою польського Інституту національної пам'яті Ярославом Шареком. Найважливіше: домовилися на початку червня провести зустріч компетентних представників для вирішення питання українських та польських пам'ятників. Цим мають займатися спеціально уповноважені державні органи, а не громадські активісти чи місцева влада",- зазначив В’ятрович.

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Польщі націоналісти розібрали пам’ятник воїнам УПА у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі, який до цього вже паплюжили вандали. Пам’ятник був споруджений на місцевому цвинтарі 23 роки тому. За повідомленнями польського сайту Portalprzemyski, пам’ятник демонтували члени польських націоналістичних організацій за дозволом місцевої влади як "нелегально встановлений".

У МЗС України назвали провокацією руйнування українського пам'ятника в Польщі. "В Україні обурені демонстративними і зухвалими діями щодо українського пам'ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля. Це відверта провокація в переддень вшанування 70-х роковин злочинної акції "Вісла" - очевидно з метою відвернення уваги від цієї сумнозвісної дати", - заявили в МЗС.

При цьому у міністерстві вважають, що Україна та Польща мають спокійно врегулювати цю ситуацію комплексно в правовому полі, щоб у подальшому не було дій подібного роду.

МЗС пообіцяло звернутися до польської сторони за офіційними роз'ясненнями й узгодити подальші кроки стосовно легалізації усіх місць поховань як на території Польщі, так і польських в Україні з метою забезпечення їм належної опіки на державному рівні відповідно до двосторонньої угоди про збереження місць пам'яті з 1994 року.

"Вже домовлено про проведення найближчими днями у Варшаві двосторонніх консультацій за участю керівництва Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, яка відповідальна за реалізацію вищезгаданої угоди", - заявили тоді в зовнішньополітичному відомстві України.