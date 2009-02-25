Яценюк звернувся до голови Нацбанку з рядом пропозицій

Народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА зі своїми пропозиціями щодо покращення ситуації в банківській системі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це А.ЯЦЕНЮК заявив в Івано-Франківську на зустрічі з місцевими банкірами, бізнесменами та керівниками бюджетоутворюючих підприємств області.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, Національний банк України повинен вжити низку негайних заходів для стабілізації ситуації зі зростанням масових неплатежів за кредитами. У зв’язку з цим А.ЯЦЕНЮК запропонував центробанку змінити банківські нормативи адекватно нинішнім умовам на фінансовому ринку. На його думку, це дозволить комерційним банкам набагато простіше ставитися до питання реструктуризації боргів позичальників.

“Необхідно створити умови, за яких НБУ не каратиме банк за те, що той пролонгує кредит і дає можливість позичальникові повернути борг на прийнятних для самого позичальника умовах”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, наголосив він, необхідно реструктуризувати банківські портфелі. За словами А.ЯЦЕНЮКА, не можна, аби люди й підприємства віддавали кредити за старим курсом – 5 гривень за 1 долар, а депозити вкладники отримували за нинішнім – понад 9 гривень за 1 долар.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК пропонує НБУ ввести систему перекредитування.

“Якщо в людини в одному банку кредит, а в іншому депозит, необхідно створити умови для того, щоб кредит міг обслуговуватися за рахунок депозиту”, – підкреслив лідер “Фронту змін”.

Він також зазначив, що ситуацію в банківській сфері посилює внутрішня вибірковість банкірів. “Кредити видали своїм, а депозити взяли у простих людей”, – сказав А.ЯЦЕНЮК. Він переконаний, що сьогодні необхідно публічно звернутися до всіх банків для того, аби вони відкрито запропонували умови реструктуризації для всієї клієнтури, і щоб це була публічна акція.